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Андрей Канчельскис: «Марселу, как Комбаров. Вот один в один»
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Андрей Канчельскис: «Марселу, как Комбаров. Вот один в один» 

Спорт-Экспресс 25 мая 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в преддверии финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и "Реалом" в интервью «СЭ» жестко раскритиковал игру левого защитника мадридской команды Марселу. По словам собеседника, бразилец не выполняет своих прямых обязанностей.
Марселу ответил тем, кто считает его плохим защитником
Юрген Клопп, отвечая на вопрос о слабых сторонах «Реала», заметил: «Марселу атакует очень много, но… Он почти не защищается».
— Ха! В самую точку! Меня вообще удивляет, когда некоторые специалисты называют бразильца лучшим крайним защитником. Ну что за бред? Это самое слабое звено «Реала»!
— Действительно?
— Конечно. Да он просто анархист! Я бы такого левого защитника никогда в свою команду не взял бы. Убегает вперед, зону свою оставляет. Бегунок, ну натуральный бегунок! Не защитник. Как хочет, так и играет. Никаких футбольных законов не соблюдает.
— Выходит, Салах получит много пространства?
— Я этого не исключаю. Игра покажет. Мне сразу на память приходит полуфинал чемпионата мира-2014. Марселу и его команда получили от Германии по полной — 1:7. Вот вам и великие защитники. Настоящие разгильдяи. Жаль немцы им 10 не положили. Надо было наказать на всю катушку за такую расхлябанность. И после этого еще кто-то восхищается Марселу? Ну-ну… Он же просто бегает туда-сюда, туда-сюда, не выполняя своих прямых обязанностей. Как Комбаров в "Спартаке". Вот один в один. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе «Олимпийский» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».
Полная версия интервью Андрея Канчельскиса — здесь
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