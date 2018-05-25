Андрей Канчельскис: «Марселу, как Комбаров. Вот один в один»

Марселу ответил тем, кто считает его плохим защитником

Юрген Клопп , отвечая на вопрос о слабых сторонах «Реала», заметил: «Марселу атакует очень много, но… Он почти не защищается».

— Ха! В самую точку! Меня вообще удивляет, когда некоторые специалисты называют бразильца лучшим крайним защитником. Ну что за бред? Это самое слабое звено «Реала»!

— Действительно?

— Конечно. Да он просто анархист! Я бы такого левого защитника никогда в свою команду не взял бы. Убегает вперед, зону свою оставляет. Бегунок, ну натуральный бегунок! Не защитник. Как хочет, так и играет. Никаких футбольных законов не соблюдает.

— Выходит, Салах получит много пространства?

— Я этого не исключаю. Игра покажет. Мне сразу на память приходит полуфинал чемпионата мира-2014. Марселу и его команда получили от Германии по полной — 1:7. Вот вам и великие защитники. Настоящие разгильдяи. Жаль немцы им 10 не положили. Надо было наказать на всю катушку за такую расхлябанность. И после этого еще кто-то восхищается Марселу? Ну-ну… Он же просто бегает туда-сюда, туда-сюда, не выполняя своих прямых обязанностей. Как Комбаров в "Спартаке" . Вот один в один. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе «Олимпийский» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».

Полная версия интервью Андрея Канчельскиса — здесь