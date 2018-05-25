Спортивный вуз в Измайлове отметит 100-летний юбилей

В течение последних дней мая в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма на Сиреневом бульваре, д. 4 пройдут праздничные и образовательные мероприятия, приуроченные к вековому юбилею вуза.

В рамках юбилейного празднования в РГУФКСМиТ пройдут торжественные заседания ученого совета, круглые столы, презентации научно-публикационной деятельности в сфере физической культуры и спорта, международные и всероссийские научно-практические конференции.

Кульминацией юбилейных торжеств станет большой праздничный концерт. Во вторник 29 мая в Универсальном спортивно-зрелищном комплексе РГУФКСМиТ на Сиреневом бульваре, д. 2 состоится интерактивная программа в фойе (сбор участников с 9:00), которая завершится праздничным гала-концертом (начало в 11:00). В этот день в стенах вуза можно будет встретить множество известных спортсменов, которые в разные годы проходили здесь обучение и защищали честь отечественного спорта на различных мировых аренах.

Для комфортного участия в торжестве необходимо пройти регистрацию по ссылке –https://goo.gl/forms/LVgXtb0g0lEvLg8n2.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО