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Спортивный вуз в Измайлове отметит 100-летний юбилей
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Спортивный вуз в Измайлове отметит 100-летний юбилей 

Управа района Косино-Ухтомский 25 мая 2018
Фото: Префектура Восточного административного округа
В течение последних дней мая в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма на Сиреневом бульваре, д. 4 пройдут праздничные и образовательные мероприятия, приуроченные к вековому юбилею вуза.
В рамках юбилейного празднования в РГУФКСМиТ пройдут торжественные заседания ученого совета, круглые столы, презентации научно-публикационной деятельности в сфере физической культуры и спорта, международные и всероссийские научно-практические конференции.
Кульминацией юбилейных торжеств станет большой праздничный концерт. Во вторник 29 мая в Универсальном спортивно-зрелищном комплексе РГУФКСМиТ на Сиреневом бульваре, д. 2 состоится интерактивная программа в фойе (сбор участников с 9:00), которая завершится праздничным гала-концертом (начало в 11:00). В этот день в стенах вуза можно будет встретить множество известных спортсменов, которые в разные годы проходили здесь обучение и защищали честь отечественного спорта на различных мировых аренах.
Напомним, что в течение 100 летРГУФКСМиТ подготовил более 60 тысяч специалистов высшей квалификации, в том числе около пяти тысяч иностранных специалистов из 115 стран мира. Среди его студентов и выпускников свыше трехсот чемпионов олимпиад и сотни чемпионов мира. В спортивном вузе в разные годы проходили обучение Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, Илья Ковальчук, Светлана Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Носов, Аделина Сотникова, Евгения Медведева, Алия Мустафина и многие другие.
Для комфортного участия в торжестве необходимо пройти регистрацию по ссылке –https://goo.gl/forms/LVgXtb0g0lEvLg8n2.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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