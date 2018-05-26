Ещё
«Магнитка» назначила Болсуновского тренером вратарей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Магнитка» назначила Болсуновского тренером вратарей 

Советский спорт 26 мая 2018
Новым главным тренером вратарей магнитогорского «Металлурга» назначен Андрей Болсуновский.
54-летний специалист заменит в тренерском штабе команды Сергея Звягина, который теперь будет работать в «Авангарде».
Предыдущие три сезона Болсуновский провел в «Соколе» из Красноярска. Также у него есть опыт работы в «Ладе» (2003-2009, 2012-2014) и «Сарыарке» (2010-2011).
Напомним, в следующем сезоне главным тренером «Металлурга» будет чех Йозеф Яндач, а бывший главный тренер Виктор Козлов станет его ассистентом. В тренерский штаб команды также войдут Владимир Антипин и Сергей Куприянов.
Советский спорт: последние новости
Роберт Евдокимов: Задача "Ротора" проста - побеждать в каждом матче Валуев поздравил Семака с назначением в "Зенит" Шамиль Газизов: Через десять дней постараемся объявить имя нового главного тренера «Уфы»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу172
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко206
Чем российский бензин мешает Казахстану20
«Россия всегда прощает»49
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение