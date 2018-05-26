«Магнитка» назначила Болсуновского тренером вратарей 

Новым главным тренером вратарей магнитогорского «Металлурга» назначен Андрей Болсуновский.
54-летний специалист заменит в тренерском штабе команды Сергея Звягина, который теперь будет работать в «Авангарде».
Предыдущие три сезона Болсуновский провел в «Соколе» из Красноярска. Также у него есть опыт работы в «Ладе» (2003-2009, 2012-2014) и «Сарыарке» (2010-2011).
Напомним, в следующем сезоне главным тренером «Металлурга» будет чех Йозеф Яндач, а бывший главный тренер Виктор Козлов станет его ассистентом. В тренерский штаб команды также войдут Владимир Антипин и Сергей Куприянов.