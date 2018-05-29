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После ухода от тренера фигуристка Медведева сама поставила номер
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После ухода от тренера фигуристка Медведева сама поставила номер 

ТК «Звезда» 29 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Медведева на шоу в Японии представила новый номер под музыку Людовико Эйнауди.
Двукратная чемпионка мира и Европы, призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева на шоу Fantasy on Ice в Японии представила новый показательный номер, который, по словам самой спортсменки, она поставила сама.
Один из подписчиков Медведевой в Instagram поинтересовался, кто был автором номера, на что фигуристка ответила, что делала его самостоятельно.
Однако без помощи спортсменка все же не обошлась. Так, музыку, по некоторой информации, ей помогал подбирать Илья Авербух, а техническую часть помогала оттачивать Елена Масленникова.
Медведева выступила под мелодию итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди.
В начале мая стало известно, что 18-летняя фигуристка Евгения Медведева больше не будет сотрудничать со своим многолетним наставником Этери Тутберидзе.
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