После ухода от тренера фигуристка Медведева сама поставила номер

Медведева на шоу в Японии представила новый номер под музыку Людовико Эйнауди.

Двукратная чемпионка мира и Европы, призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева на шоу Fantasy on Ice в Японии представила новый показательный номер, который, по словам самой спортсменки, она поставила сама.

Один из подписчиков Медведевой в Instagram поинтересовался, кто был автором номера, на что фигуристка ответила, что делала его самостоятельно.

Однако без помощи спортсменка все же не обошлась. Так, музыку, по некоторой информации, ей помогал подбирать Илья Авербух , а техническую часть помогала оттачивать Елена Масленникова

Медведева выступила под мелодию итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди.