Напомним, последние два года Фавре провел во Франции.
В минувшем чемпионате «Ницца» под руководством тренера заняла 8-е место, годом ранее — 3-е.
— На клубном уровне у меня было уже немало тренеров, и он, наверное, лучший из них. Конечно, прошло много времени, с тех пор как мы вместе работали в менхенгладбахской «Боруссии». Было здорово видеть, насколько щепетильным тренером он был на поле и в раздевалке, где делал все от себя зависящее и имел полный контроль. Надеюсь, он не изменился и мы сможем вернуть «Боруссию» на правильный путь, — цитирует Ройса пресс-служба Немецкого футбольного союза.