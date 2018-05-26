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Массимо Каррера: Убедился, насколько Россия большая страна
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Массимо Каррера: Убедился, насколько Россия большая страна 

Советский спорт 26 мая 2018
«Поначалу, правда, было непривычно путешествовать в Хабаровск: все же странно, что для игры во внутреннем чемпионате нужно лететь девять часов. Но зато я еще раз убедился, насколько же Россия большая страна», — цитирует Карреру GQ Russia.
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