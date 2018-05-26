«Ванкувер» подписал контракт с MVP и лучшим бомбардиром чемпионата Швеции

«Ванкувер Кэнакс» усилил состав 19-летним шведским нападающим Элиасом Петтерссоном . Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на 3 года.

Петтерссон был выбран «Ванкувером» на драфте-2017 под общим 5-м номером. В сезоне-2017/18 форвард играл в Швеции за «Векше», где провел 44 матча и набрал 56 (24+32) очков в регулярном чемпионате. Также на его счету 13 матчей и 19 (10+9) очков в плей-офф. Петтерссон стал лучшим бомбардиром и был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф шведского чемпионата.

По итогам сезона-2017/18 «Ванкувер» занял предпоследнее место в Западной конференции и не пробился в плей-офф НХЛ.