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«Ванкувер» подписал контракт с MVP и лучшим бомбардиром чемпионата Швеции
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«Ванкувер» подписал контракт с MVP и лучшим бомбардиром чемпионата Швеции 

SPORT24.ru 26 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
«Ванкувер Кэнакс» усилил состав 19-летним шведским нападающим Элиасом Петтерссоном. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на 3 года.
Петтерссон был выбран «Ванкувером» на драфте-2017 под общим 5-м номером. В сезоне-2017/18 форвард играл в Швеции за «Векше», где провел 44 матча и набрал 56 (24+32) очков в регулярном чемпионате. Также на его счету 13 матчей и 19 (10+9) очков в плей-офф. Петтерссон стал лучшим бомбардиром и был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф шведского чемпионата.
По итогам сезона-2017/18 «Ванкувер» занял предпоследнее место в Западной конференции и не пробился в плей-офф НХЛ.
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