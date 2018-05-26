Фурсенко: в России 45 млн поклонников футбола, из них 15 млн болеют за «Зенит» 

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время Петербургского международного экономического форума выразил мнение, что треть от всех российских любителей футбола переживает за клуб из Санкт-Петербурга.
«У «Зенита» 15 миллионов болельщиков в России и примерно столько же за рубежом. А всего в стране 45 миллионов любителей футбола. Мы выигрывали и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА. Раз мы приручили этих людей, то теперь — в ответе за них», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.