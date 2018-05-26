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Фурсенко: в России 45 млн поклонников футбола, из них 15 млн болеют за «Зенит»
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Фурсенко: в России 45 млн поклонников футбола, из них 15 млн болеют за «Зенит» 

Чемпионат.com 26 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко во время Петербургского международного экономического форума выразил мнение, что треть от всех российских любителей футбола переживает за клуб из Санкт-Петербурга.
«У «Зенита» 15 миллионов болельщиков в России и примерно столько же за рубежом. А всего в стране 45 миллионов любителей футбола. Мы выигрывали и Кубок УЕФА, и Суперкубок УЕФА. Раз мы приручили этих людей, то теперь — в ответе за них», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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