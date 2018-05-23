Наставник «Ак Барса» Билялетдинов признан лучшим тренером сезона в КХЛ 

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов получил награду лучшему наставнику сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
По итогам сезона-2017/18 «Ак Барс» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина.
Отмечается, что президент казанского клуба Наиль Маганов получил награду лучшему руководителю клуба по итогам сезона.
Ранее российский нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Никита Гусев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ прошедшего сезона.