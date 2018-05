Дэвид Куинн возглавил «Нью-Йорк Рейнджерс»

Ранее он возглавлял команду университета Бостона в NCAA.

“In a coaching career that has spanned over two decades at the collegiate, pro, and international level, David has helped his teams achieve success while simultaneously teaching the game and helping his players develop on and off the ice. " — #NYR GM Jeff Gorton pic.twitter.com/D7vKLu40gG

— New York Rangers (@NYRangers) 23 мая 2018 г.

В сезоне-2017/18 главным тренером «Рейнджерс» работал Ален Виньо , который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Куинн — 35-й главный тренер в истории клуба.