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«Авангард» назовет главного тренера в ближайшее время
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«Авангард» назовет главного тренера в ближайшее время 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Имя нового главного тренера «Авангарда» будет объявлено в ближайшее время. Команду по ходу сезона принял Герман Титов, с которым омичи вылетели в первом раунде Кубка Гагарина. По окончании сезона с ним не был продлен контракт.
Думаю, что на этой неделе или в начале следующей мы об этом объявим, — сказал президент клуба Максим Сушинский. — Критерии выбора есть — это должен быть лидер, в которого поверит команда, у которого будет свой подход и видение хоккея, умеющий выигрывать. Не спорю, это тормозит селекцию, но не хочется взять кого попало.
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