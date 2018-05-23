Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал о своем решении завершить спортивную карьеру. По его словам, это решение не принадлежит ему лично.
«Завершение карьеры? Меня отправляли люди, но может они этого хотели. То, что я объявил, — это не мое желание. Я пошел навстречу. Самочувствие, желание и все остальные факторы не говорят о том, что надо заканчивать», — приводит слова Филимонова
Александр Филимонов является шестикратным чемпионом России. Он также становился обладателем Кубка России, победителем ПФЛ и ЛФЛ, двукратным чемпионом России по пляжному футболу, дважды обладателем Кубка и один раз Суперкубка России в пляжном футболе и чемпионом мира в составе сборной России по пляжному футболу.