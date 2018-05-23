Новый главный тренер ХК «Трактор» может быть объявлен на следующей неделе

МОСКВА , 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Хоккейный клуб «Трактор» может объявить имя нового главного тренера на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил директор челябинского клуба Иван Сеничев.

В минувшем сезоне «Трактор» под руководством Анвара Гатиятулина впервые с 2013 года вышел в финал Восточной конференции. Член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев ранее сообщил ТАСС, что клуб ведет переговоры о переходе Гатиятулина в тренерский штаб команды.

"В ближайшее время официально все скажем. Круг кандидатов был расширенным, потом сузился. В ближайшее время все сообщим через пресс-релиз — сделаем это, думаю, на следующей неделе. Самое главное, что мы точечно усилились по подбору", — сказал Сеничев.