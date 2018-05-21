Президент «Наполи» требует, чтобы Сарри определился со своим будущим

— Не знаю, останется ли Сарри. Нужно его спросить, — цитирует Kiss Kiss Де Лаурентиса. — Он всегда отсылает меня к своему агенту, который никакого ответа не дает. Время вышло. Больше времени нет. Я должен об этом беспокоиться, потому что несу ответственность за большой клуб. Мы должны идти вперед без проблем и страха.