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Президент «Наполи» требует, чтобы Сарри определился со своим будущим
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Президент «Наполи» требует, чтобы Сарри определился со своим будущим 

Спорт-Экспресс 21 мая 2018
Фото: Soccer News
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет получить ответ от главного тренера команды Маурицио Сарри о его будущем. Интерес к Сарри проявляют несколько клубов, включая "Зенит" и «Челси».
— Не знаю, останется ли Сарри. Нужно его спросить, — цитирует Kiss Kiss Де Лаурентиса. — Он всегда отсылает меня к своему агенту, который никакого ответа не дает. Время вышло. Больше времени нет. Я должен об этом беспокоиться, потому что несу ответственность за большой клуб. Мы должны идти вперед без проблем и страха.
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: Сарри отказал "Зениту" Канадцы не хотят играть в Кошице на чемпионате мира Феррейра попрощался с "Шахтером". Дальше – в Россию?
Комментарии  Ещё 2 источника 
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