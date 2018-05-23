Медведев одобрил проект «ОЭК» и «СуперОкс» по внедрению токоограничителей в энергетике

В апреле состоялось заседание Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации и инновационному развитию страны. Совещанию предшествовал осмотр производственных площадок резидентов московского технопарка «Слава». ЗАО «СуперОкс» докладывал о ходе реализации проекта по установке первого в России сверхпроводникового токоограничивающего устройства (ВТСП ТОУ) на подстанции «Объединенной энергетической компании».

В ходе визита в технопарк премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин посетили производственные площадки ключевых резидентов. Технопарк создан в 2008 году, и сегодня на его площадке размещаются более 70 инновационных компаний. Особый интерес премьер-министра вызвали перспективные проекты компании «СуперОкс» по внедрению сверхпроводниковых технологий в электроэнергетику и промышленность.

В частности, сверхпроводниковые токоограничивающие устройства (ВТСП ТОУ) с рекордным быстродействием способны снизить нагрузку, вызываемую токами короткого замыкания. ВТСП ТОУ позволяют повышать связность электросети, не снижая при этом уровень надежности.

Докладывали Медведеву о ходе первого в России проекта мэр Москвы Собянин и председатель совета директоров ЗАО «СуперОкс» Андрей Вавилов

Компания «СуперОкс» — одна из пяти существующих в мире, выпускающих провода второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП-провода). В 2014 году правительство Москвы инициировало проект по внедрению устройств ВТСП ТОУ для обеспечения высокой надежности электроснабжения города.

Применение устройств ВТСП ТОУ позволит реализовать кольцевую схему электроснабжения системообразующих подстанций города Москвы, обеспечив бесперебойное электроснабжение и сократив сроки технологического присоединения потребителей. Реализация проекта не несет тарифных последствий для конечных потребителей и имеет в перспективе значительный экономический эффект для российской столицы. Первоым объектом станет ПС «Мневники» Объединенной энергетической компании.

По словам генерального директора АО «ОЭК» Андрея Майорова, развитие электроэнергетики в Московском регионе, интенсивное сетевое строительство (в первую очередь — сети 220 кВ) приводит к неуклонному росту токов короткого замыкания. Новая технология позволит значительно снизить нагрузки на электросеть и снизит уровень токов короткого замыкания, которые являются одной из основных причин преждевременного износа и повреждения оборудования, а также возникновения аварийных ситуаций.

В конце 2017 года решением рабочей группы при Министерстве энергетики России совместный проект АО «Объединенная энергетическая компания» и ЗАО «СуперОкс» по внедрению сверхпроводниковых токоограничителей получил статус национального проекта.

«Это перспективная технология обеспечивает супернадежность всей энергетической системы. Отсутствие коротких замыканий позволит продлить работу оборудования, сделать его долговечным. А это десятки миллиардов рублей экономии. Сейчас в «Мневниках» подстанцию делаем, потом переходим на кольцо подстанций», — сказал мэр.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поинтересовался, насколько высок спрос в мире на данную продукцию. «Рынку нужны такие технологии. Мы производим порядка 50 километров провода в год. Хотим нарастить производство до 350 километров», — ответил председатель совета директоров Андрей Вавилов.

Дмитрий Медведев одобрил проект и назвал его прорывным.