ХК СКА не против совмещения новым тренером постов в клубе и сборной

САНКТ-ПЕТЕРУБРГ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Руководство санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА не против того, чтобы новый тренер совмещал работу в команде с работой в сборной России. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил член совета директоров клуба Александр Медведев

"СКА не против совмещения постов тренером. Практика показала, что это правильно", — заявил Медведев.

Контракт главного тренера СКА Олега Знарка истек 30 апреля, соглашение не было продлено. Также Знарок после победы на Олимпиаде-2018 покинул пост главного тренера сборной России. На прошедшем в Дании чемпионате мира в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной командой руководил Илья Воробьев . Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что именно Воробьев заменит Знарка в тренерском штабе СКА.

"Кто будет тренировать команду в следующем сезоне? По— моему, понятно, кто. Скажу так — у специалиста птичья фамилия", — сказал Медведев.