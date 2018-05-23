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ХК СКА не против совмещения новым тренером постов в клубе и сборной
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ХК СКА не против совмещения новым тренером постов в клубе и сборной 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
САНКТ-ПЕТЕРУБРГ, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА не против того, чтобы новый тренер совмещал работу в команде с работой в сборной России. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил член совета директоров клуба Александр Медведев.
"СКА не против совмещения постов тренером. Практика показала, что это правильно", — заявил Медведев.
Контракт главного тренера СКА Олега Знарка истек 30 апреля, соглашение не было продлено. Также Знарок после победы на Олимпиаде-2018 покинул пост главного тренера сборной России. На прошедшем в Дании чемпионате мира в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной командой руководил Илья Воробьев. Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что именно Воробьев заменит Знарка в тренерском штабе СКА.
"Кто будет тренировать команду в следующем сезоне? По— моему, понятно, кто. Скажу так — у специалиста птичья фамилия", — сказал Медведев.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
ТАСС: последние новости
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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