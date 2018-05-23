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Евгений Примаков встретился с рабочими саратовских предприятий
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Евгений Примаков встретился с рабочими саратовских предприятий 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Участник предварительного голосования «Единой России», журналист Евгений Примаков на заводе «Саратоворгсинтез» встретился с представителями промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса Заводского района Саратова, сообщает пресс-служба «ЕР».
По его мнению, представители власти должны помогать предпринимателям решать их проблемы.
«Я не предприниматель, но знаю, что есть немало проблем в этой сфере, в том числе, специфических для Заводского района. Высокие тарифы, нехватка кадров — инженеров, квалифицированных рабочих. Как сделать так, чтобы область жила гораздо лучше, так, как она этого заслуживает? Ведь здесь фантастические условия для сельского хозяйства, транспортные условия, река Волга, здесь будет строиться дорога из Китая. И важно услышать от вас, что мешает совершить рывок в развитии. Я хочу, чтобы это был честный диалог», — подчеркнул Евгений Примаков.
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