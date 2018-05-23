Сборная ПМЭФ-2018 проиграла соперникам из правительства Петербурга

Питерская команда победила с крупным счетом 6:3. Последняя шайба в ворота сборной Форума, капитаном которой был председатель правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, была заброшена в пустые ворота.

Новости | В рамках ПМЭФ-2018 стартовал хоккейный гала-матч (ВИДЕО)

— Канада пропускает в пустые ворота по две шайбы — мы пропустили всего одну. Довольно-таки равная была игры. У соперника, в отличие от нас, были игроки профессионального уровня, игравшие в СКА. У них была моложе команды. Мы боролись, хоть и играли с листа, показали волю к победе, имели много моментов. Мы довольны игрой, — отметил после встречи Александр Медведев.

Напомним, что «Советский спорт» является официальным информационным партенром ПМЭФ-2018