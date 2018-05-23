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Сборная ПМЭФ-2018 проиграла соперникам из правительства Петербурга
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Сборная ПМЭФ-2018 проиграла соперникам из правительства Петербурга 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Советский спорт
Питерская команда победила с крупным счетом 6:3. Последняя шайба в ворота сборной Форума, капитаном которой был председатель правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, была заброшена в пустые ворота.
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— Канада пропускает в пустые ворота по две шайбы — мы пропустили всего одну. Довольно-таки равная была игры. У соперника, в отличие от нас, были игроки профессионального уровня, игравшие в СКА. У них была моложе команды. Мы боролись, хоть и играли с листа, показали волю к победе, имели много моментов. Мы довольны игрой, — отметил после встречи Александр Медведев.
Напомним, что «Советский спорт» является официальным информационным партенром ПМЭФ-2018
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