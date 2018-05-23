Виталий Денисов: Меня подстригли прямо в ресторане 

— Тарасов на первом сборе начал меня доставать с просьбами, чтобы я постригся. Я отнекивался, но в один день я все же согласился, что после его свадьбы постригусь. На следующий день после свадьбы я созвонился с нашим общим другом, который уговорил меня приехать в кафе. Когда я туда приехал, там уже был Тарасов. Позже подъехали Амиран (Амиран Сардаров — известный блоггер) и T-killah. Как я понял, они приехали специально.
Далее Тарасов позвонил парикмахеру знакомому. Он приехал с ножницами и машинкой. Меня подстригли прямо в ресторане. Получилось все спонтанно и быстро, — заявил Денисов.
В сезоне-2017/18 «Локомотив» впервые за четыре года стал чемпионом России.