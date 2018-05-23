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Гимнастка Мустафина заявлена на хорватский этап Мирового вызова, несмотря на травму
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Гимнастка Мустафина заявлена на хорватский этап Мирового вызова, несмотря на травму 

SPORT24.ru 5 часов назад
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина включена в заявку сборной России на этап Мирового вызова по спортивной гимнастике, который пройдет в Осиеке (Хорватия) с 24 по 27 мая. Эти соревнования станут для 23-летней спортсенки первым международным стартом после выхода из декрета, сообщает сайт.
В то же время старший тренер сборной России Валентина Родионенко в интервью рассказала о проблемах Мустафиной с ранее оперированным коленом. «Алия пытается полностью восстановиться, но ей сложно, нужно приводить вес в порядок. Из-за этого большая нагрузка на оперированное колено, оно начинает болеть. Наверное, отправим ее на обследование в Германию по поводу колена. Первую неделю сбора посмотрим, потом решим с датами. Она хочет выступить на Кубке России», — сказала Родионенко.
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