Тренер: У Мустафиной начинает болеть оперированное колено 

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина после возвращения из декрета столкнулась с проблемами с коленом.
«Алия пытается полностью восстановиться, но ей сложно, нужно приводить вес в порядок, — приводит «Р-Спорт» слова старшего тренера сборной России Валентины Родионенко. — Из-за этого большая нагрузка на оперированное колено, оно начинает болеть.
Наверное, отправим ее на обследование в Германию по поводу колена. Первую неделю сбора посмотрим, потом решим с датами. Она хочет выступить на Кубке России».
Напомним, ранее планировалось, что 23-летняя Мустафина выступит на турнире в Хорватии, однако в субботу выяснилось, что она пропустит его из-за небольшой травмы мениска.
В апреле в своем первом турнире после рождения ребенка Мустафина заняла четвертое место в личном многоборье на чемпионате России в Казани.