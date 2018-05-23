Госдума не поддержала проект о приравнивании статуса спортивного тренера к педагогическому работнику

Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, предполагающий приравнивать спортивных тренеров к педагогическим работникам в части предоставления им одинакового ежемесячного денежного вознаграждения, денежных поощрений, иных выплат и гарантий в размерах, установленных для педагогического работника.

«Действующее законодательство, лишающее спортивных тренеров оплат и гарантий, предусмотренных для педагогических работников представляется несправедливым, поскольку спортивные тренеры осуществляют физическое подготовку спортсменов, продолжая дело тренеров-педагогов, осуществляющих их начальную физическую подготовку в рамках образовательного процесса, воспитывая спортсменов, являющихся как примером для подражания будущим поколениям, так и гордостью страны, защищая ее честь на различных соревнованиях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно официальному отзыву правительства РФ , предлагаемое законопроектом установление для всех категорий тренеров денежного вознаграждения и гарантий, предусмотренных для педагогических работников, не будет соответствовать принципу отраслевой дифференциации труда, в соответствии с которой тренеры выделены в качестве отдельной категории работников. Кроме того, предлагаемые изменения могут потребовать выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджета субъектов РФ