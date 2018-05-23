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Госдума не поддержала проект о приравнивании статуса спортивного тренера к педагогическому работнику
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Госдума не поддержала проект о приравнивании статуса спортивного тренера к педагогическому работнику 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, предполагающий приравнивать спортивных тренеров к педагогическим работникам в части предоставления им одинакового ежемесячного денежного вознаграждения, денежных поощрений, иных выплат и гарантий в размерах, установленных для педагогического работника.
«Действующее законодательство, лишающее спортивных тренеров оплат и гарантий, предусмотренных для педагогических работников представляется несправедливым, поскольку спортивные тренеры осуществляют физическое подготовку спортсменов, продолжая дело тренеров-педагогов, осуществляющих их начальную физическую подготовку в рамках образовательного процесса, воспитывая спортсменов, являющихся как примером для подражания будущим поколениям, так и гордостью страны, защищая ее честь на различных соревнованиях», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно официальному отзыву правительства РФ, предлагаемое законопроектом установление для всех категорий тренеров денежного вознаграждения и гарантий, предусмотренных для педагогических работников, не будет соответствовать принципу отраслевой дифференциации труда, в соответствии с которой тренеры выделены в качестве отдельной категории работников. Кроме того, предлагаемые изменения могут потребовать выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджета субъектов РФ.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента первым заместителем председателя комитета ГД по контролю и регламенту Олегом Ниловым («Справедливая Россия»). В случае его принятия изменения должны были коснуться Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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