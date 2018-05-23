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В рамках ПМЭФ-2018 стартовал хоккейный гала-матч
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В рамках ПМЭФ-2018 стартовал хоккейный гала-матч 

Советский спорт 5 часов назад
В Санкт-Петербурге в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума стартовал хоккейный гала-матч между сборными ПМЭФ-2018 и Правительства Санкт-Петербурга. Игра проходит в спортивном комплексе «Юбилейный».
Лидером сборной Форума является заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт Александр Медведев, который с 2008 по 2014 год являлся президентом Континентальной хоккейной лиги. В команде с ним выступают братья Михаил и Борис Зингаревичи и другие представители деловой элиты Форума.
По итогам матча все представители деловой и спортивной элиты получат памятные медали, но главными наградами для них станут яркие эмоции и заряд бодрости на деловую программу Форума.
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