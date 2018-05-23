В рамках ПМЭФ-2018 стартовал хоккейный гала-матч

Санкт-Петербурге в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума стартовал хоккейный гала-матч между сборными ПМЭФ-2018 и Правительства Санкт-Петербурга . Игра проходит в спортивном комплексе «Юбилейный».

По итогам матча все представители деловой и спортивной элиты получат памятные медали, но главными наградами для них станут яркие эмоции и заряд бодрости на деловую программу Форума.