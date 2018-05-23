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Канадцы не хотят играть в Кошице на чемпионате мира
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Канадцы не хотят играть в Кошице на чемпионате мира 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Сборная Канады отказывается играть в Кошице на чемпионате мира-2019, сообщает iSport.cz. Ранее был определен состав групп мирового первенства, и канадцы попали в группу А, которая сыграет в Кошице.
По данным издания, главная причина отказа в том, что «кленовые лисья» уже играли в этом городе на чемпионате мира в 2012 году, а также некоторое неудобство с точки зрения логистики. Канадцы уже подали запрос на перенос их игр в Братиславу.
Отметим, что участники группы В, в которую вошла и сборная России, сыграют именно в столице Словакии. Чемпионат мира-2019 пройдет с 3 по 19 мая.
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