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История в картинке. Медведев против роботов, Греф — за
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История в картинке. Медведев против роботов, Греф — за 

ИД «Собеседник» 6 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Карикатурист Sobesednik.ru — о расхождениях Дмитрия Медведева и Германа Грефа во взглядах на будущее работников-роботов.
Дмитрий Медведев заявил на открытии VIII Петербургского международного юридического форума, что работа юристов — искусство и поэтому роботы их заменить не смогут. Интересно, что думает по этому поводу глава Сбербанка Герман Греф, который ранее рассказывал всем про свою банковскую нейросеть, которая, по его словам, готовит исковые заявления лучше любой юридической службы.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №19-2018.
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