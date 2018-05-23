Гунько покинет пост главного тренера «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько покинет свой пост, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Клуб не собирается продлевать с 42-летним тренером контракт, который рассчитан до конца мая.

Гунько возглавил «Спартак-2» в январе 2017 года после того, как предыдущий тренер команды Евгений Бушманов стал главным тренером молодежной сборной России.

В нынешнем сезоне под руководством Гунько «Спартак-2» занял 14-е место в ФНЛ.