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Гунько покинет пост главного тренера «Спартака-2»
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Гунько покинет пост главного тренера «Спартака-2» 

Советский спорт 6 часов назад
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько покинет свой пост, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Клуб не собирается продлевать с 42-летним тренером контракт, который рассчитан до конца мая.
Гунько возглавил «Спартак-2» в январе 2017 года после того, как предыдущий тренер команды Евгений Бушманов стал главным тренером молодежной сборной России.
В нынешнем сезоне под руководством Гунько «Спартак-2» занял 14-е место в ФНЛ.
В среду «Спартак» объявил о том, что игроки второй команды начнут подготовку к сезону 9 июня. В межсезонье у команды запланированы пять контрольных матчей: 20, 26 и 29 июня, а также 3 и 10 июля.
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