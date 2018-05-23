Феррейра, на которого претендуют ЦСКА и «Спартак», попрощался с «Шахтёром» 

Форвард Факундо Феррейра попрощался с игроками, тренерами, руководством и болельщиками «Шахтёра».
Аргентинец решил не продлевать контракт с донецким клубом. Ранее сообщалось, что Феррейру хотят заполучить московские ЦСКА и «Спартак». «Мне очень трудно прощаться в данный момент. Я помню, когда приехал в Донецк и всё было новым и странным для меня. Вначале было трудно адаптироваться. Я вырос и многому научился в Украине. Мне посчастливилось встретить Паулу Фонсеку на этом пути, человека, который был единственным, кто доверял мне и хотел видеть меня в своей команде. Я нашёл много друзей в „Шахтёре“. Мы проводили много времени вместе, и я особенно благодарен моим бразильским друзьям, которые сделали всё гораздо легче для меня сразу же после приезда. Хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе — массажистам, докторам, физиотерапевтам. Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам, потому что вы всегда поддерживали нас независимо от того, в какой сложной ситуации мы жили. Сыграть на „Донбасс Арене“ было для меня мечтой, и я надеюсь, что „Шахтёр“ однажды вернется домой», — написал Феррейра в своём «инстаграме».