Депутаты Кубани предложили взимать налог в фонд ОМС с трудоспособных безработных граждан

Сейчас фонд оплачивает социальные расходы для этой категории граждан из средств, уплаченных официально работающими людьми. Предложение поддержано 54 депутатами, один проголосовал против. Обращение направят Медведеву.

"Просим Вас рассмотреть вопрос о формах непосредственного участия безработных граждан трудоспособного возраста наряду с государством в софинансировании расходов на социальные блага либо рассмотреть возможность установления для указанных лиц фиксированного обязательного платежа в фонд ОМС", — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что не работающие официально люди фактически использует те деньги, которые в качестве налогов заплатили официально трудоустроенные. По данным парламентариев, в системе ОМС края числятся около 650 тыс. граждан, которые трудоспособны и при этом значатся как не работающие — предположительно, они имеют неофициальный доход. При этом расходы системы ОМС на них только за 2018 год составят 4,4 млрд рублей.

Председатель комитета Заксобрания края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко рассказал журналистам, что подобная ситуация складывается также в образовании и других сферах. При этом бесплатное оказание медицинских, образовательных и других социальных услуг предусмотрено законом РФ . Система перечисления платежей в соцфонды за самих себя уже опробована на владельцах личных подсобных хозяйств.

"Я уверен, что 90% этих граждан получают зарплаты в конвертах, указывают услуги на дому, проводят какие-то ремонты. И мы предлагаем дать им возможность определенную сумму самим платить в этот фонд: не хочешь официально работать — не работай, но плати в фонд и получай весь пакет социальных услуг", — пояснил Кравченко.