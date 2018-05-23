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«Попросим Медведева»: безработных Кубани по закону обяжут уплачивать взносы на бесплатную медпомощь
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«Попросим Медведева»: безработных Кубани по закону обяжут уплачивать взносы на бесплатную медпомощь 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 23 мая, состоялось заседание краевого парламента. Среди прочих вопросов, депутаты рассматривали постановление, которым народные избранники хотели принять и направить обращение в адрес Дмитрия Медведева.
Основанием для этого стало желание депутатов рассмотреть вопрос введения фиксированного платежа для официально неработающих граждан. Средства планируется собирать в фонд обязательного медицинского страхования.
«Для солидарного (с краем — прим. редакции) обеспечения бесплатно предоставляемой им медицинской помощи», — сказано в документе.
В обосновании своей позиции народные избранники привели несколько статей Конституции, согласно которым каждому гражданину положена бесплатная медицинская помощь, оказывающаяся за счет бюджетных средств, страховых взносов и прочих платежей.
«Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения является расходным обстоятельством Кубани. В эту категорию попадают также трудоспособные граждане, которые имеют скрытые источники дохода, но налоги не платят и не участвуют наряду с государством в софинансировании расходов на социальные блага», — говорится в документе на имя Дмитрия Медведева.
Депутаты краевого парламента привели статистику, согласно которой на Кубани зарегистрировано более 650 тысяч неработающих граждан. Отдельно в документе отмечено, что, по мнению народных избранников, каких-либо оснований для отсутствия официального заработка у жителей — нет, а значит, имеются скрытые источники дохода.
«Неуплата этими гражданами взносов на обязательное медицинское страхование ведет к возложению дополнительных расходов на Краснодарский край. Расходы бюджета Кубани за 2018 год в отношении указанных лиц составляет 4,4 миллиарда рублей», — рассказывают депутаты в обращении к Дмитрию Медведеву.
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