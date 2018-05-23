Виталий Норицын: «Уже разговаривал с Хованцевым о работе в сборной»

Виталий Норицын , в прошлом сезоне работавший с резервной женской сборной России, сказал, что уже имел разговор с новым главным тренером национальной команды Анатолием Хованцевым, продолжающим процесс формирования штаба. По его словам, специалисты рабочую методику пока не обсуждали.

— Да, мы вчера общались с Анатолием Николаевичем по телефону, — сказал «СЭ» Норицын. — Содержание разговора, наверное, озвучивать пока некорректно, это вопрос к главному тренеру. Давайте подождем, пока в СБР все решат и официально представят штабы сборных. Пока все в процессе утверждения — и в главной команде, и в резервной, и в юниорской. Нужно выстроить рабочую вертикаль.

— Насколько хорошо знакомы с Хованцевым?

— До прошлого сезона только здоровались. Но в этом году он вместе с нами ездил по этапам IBU, работая с Димой Малышко. Поэтому познакомились поближе. Но рабочие моменты или методику подготовки мы с ним не обсуждали. ( Антон БАБОШИН