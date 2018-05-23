Ещё
Виталий Норицын: «Уже разговаривал с Хованцевым о работе в сборной»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виталий Норицын: «Уже разговаривал с Хованцевым о работе в сборной» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Виталий Норицын, в прошлом сезоне работавший с резервной женской сборной России, сказал, что уже имел разговор с новым главным тренером национальной команды Анатолием Хованцевым, продолжающим процесс формирования штаба. По его словам, специалисты рабочую методику пока не обсуждали.
— Да, мы вчера общались с Анатолием Николаевичем по телефону, — сказал «СЭ» Норицын. — Содержание разговора, наверное, озвучивать пока некорректно, это вопрос к главному тренеру. Давайте подождем, пока в СБР все решат и официально представят штабы сборных. Пока все в процессе утверждения — и в главной команде, и в резервной, и в юниорской. Нужно выстроить рабочую вертикаль.
— Насколько хорошо знакомы с Хованцевым?
— До прошлого сезона только здоровались. Но в этом году он вместе с нами ездил по этапам IBU, работая с Димой Малышко. Поэтому познакомились поближе. Но рабочие моменты или методику подготовки мы с ним не обсуждали. (Антон БАБОШИН)
Норицын может войти в тренерский штаб сборной России // Владимир Драчев: «Хованцев — один из лучших тренеров мира, хотим, чтобы он передал свой опыт молодым»
Спорт-Экспресс: последние новости
"МЮ" готов продать Марсьяля только в зарубежный клуб Сегодня "Наполи" продолжит переговоры с Анчелотти "Эмполи" продлил контракт с главным тренером
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро291
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль129
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль161
У Иерусалима отбирают «Евровидение»49
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии49
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение