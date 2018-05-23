Красножан: «Очень рад за Сёмина и футболистов „Локомотива“

Известный специалист Юрий Красножан в интервью youtube-каналу Foot'больные люди (Футбольные Люди) порадовался за бывших подопечных в «Локомотиве».

— Когда речь заходит об Ольге Смородской , вы ее за глаза называете Ольгой Юрьевной, не Смородской, не как-то еще. Когда-то Анатолий Бышовец поспособствовал уходу Равиля Сабитова , совсем молодого тренера. И Равиль, я помню, всегда создавал ощущение, что за столом с ним трое, не только он, но еще и Анатолий Фёдорович. Когда Ольга Юрьевна перестала быть за столом?

— Она и не была за столом. Если опять возвращаться к этой теме, получается, что ты плохо говоришь о женщине. Ну ладно, как президента я ее не сужу. Вопрос в другом, она же мать, она же бабушка, она же жена, это будет неприятно слушать людям. Поэтому всё — Ольга Юрьевна и Ольга Юрьевна.

— Что должно глобально произойти, чтобы у вас появился новый шанс на большой клуб в России ? Потому что Семак сразу после окончания чемпионата прилетел в "Зенит" на переговоры. Казалось, что «Зенит», у которого есть один четкий вектор: иностранный, совершает невозможный разворот. Черчесовым с Бердыевым спорил за право возглавить национальную сборную. Это тоже было сложно представить, потому что казалось, что есть другие более статусные кандидатуры, имиджевые, на домашний чемпионат мира. Может ли судьба так неожиданно вырулить, как Сёмин вернулся в «Локомотив». Вообще никто не мог представить, что это произойдет.

— Честно говоря, я рад за Юрия Павловича, что он вернулся и стал чемпионом. Когда ты строишь стадион с помощью " РЖД ", понятно, какие-то традиции, они работают. Я рад за ребят, которые становились чемпионами, играя в «Локомотиве». Я рад, что они уже тренеры, они Кубок выиграли, сейчас вот чемпионат. С этой стороны я очень рад.