«То Сарри подписывают, то не подписывают. Ерунда какая-то». Лунев — о сборной, Дзюбе и «Зените»

«Смолов получил травму колена. В ближайшее время сделают МРТ», — для таких заголовков Федору хватило секунд 15, в течение которых он, чуть прихрамывая, прошел к автобусу с ледяным компрессом на колене. Такие же компрессы были еще у 10 человек.

Вечером форвард действительно уехал в больницу, а после МРТ открыл твиттер: «Все обошлось! Рассчитывают в ближайшие 2-3 дня вернуться к тренировкам». Оказалось, у Федора — ушиб мышц голени. Утром он вместе со всеми приехал на тренировку, услышал от Черчесова, что для него уже подготовили специальную программу, и ушел в тренажерный зал.

Тренировка была восстановительной и длилась всего 50 минут. Больше всего этому обрадовался Андрей Лунев

— Андрей, как сборы?— Отлично все проходит. Тренируемся, работаем.

— Как проводите свободное время?— Отдыхаем. В PlayStation играем.

— Во что?— В NHL, FIFA. Я еще в Call of Duty люблю.

— Кто главный соперник?— Дзюбентер!

— Дзюба? Он же всех обыгрывает. — Да он петрушечный вообще! Играет за счет фарта, не более.

— Кто за кого играет?— Вот вчера сыграли. Он — за «Вашингтон», я за «Тампу». Я, к сожалению, уступил, но бросков у меня было в три раза больше. Говорю же, ему фартит невероятно!

— А в FIFA?— Умолчим.

— Кстати, уже знаете, что РФПЛ со следующего года будет только в PES?— А в FIFA наших команд не будет, что ли? Ну, ладно. В принципе, я за них и не играл.

— Настроение у вас сегодня в порядке. Что случилось?— А чего грустить-то? Приехали на сборы, тренировка кончилась. Сегодня — восстановительная.

— Тяжело без перерыва после долгого сезона сразу готовиться к чемпионату мира?— Да я же месяц пропустил [из-за травмы]. Тяжеловато было в том смысле, что у меня впервые было по 2 игры на неделе. Но со временем привыкаешь ко всему.

— Сейчас состояние нормальное?— Идеальное!

— Следите за новостями про тренера «Зенита» ?— Да там ерунда. Сегодня зашел: то Сарри подписывают, то не подписывают. То визу он делает. Чушь какая-то. Не знаю, кто все это пишет вообще.

— То есть будет Семак?— Я-то откуда знаю?

— Но кого бы вы хотели?— Кого бы я хотел, сказать не могу, к сожалению.

— То есть эти новости вас не особо отвлекают? Вам же после чемпионата мира ехать в клуб. — Ну, приедем — будем тренироваться.

— Сами?— Конечно. По индивидуальной программе. Ха-ха!