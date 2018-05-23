В элитном фитнес-клубе Москвы произошла драка тренеров

Два тренера из фитнес-клуба World Class подрались 21 мая, пишет «МК». Причиной инцидента стал бытовой конфликт. 30-летний тренер Андрей Шевцов положил личную папку тренировок клиента в шкафчик коллеги — 39-летнего Романа Козлова . Тот сделал замечание, поскольку может быть путаница, тем более у каждого тренера свой шкафчик. Это запустило конфликт и мужчины вышли выяснять отношения на улицу.

После короткого разговора Козлов ударил рукой оппонента в голову и ушел. Шевцов отправился в туалет, где ненадолго потерял сознание. Коллеги вызвали скорую помощь.

Медики обнаружили у тренера тяжелые травмы головы, в том числе ушиб мозга. Разбираться в ситуации стали сотрудники полиции. Заявления от самого пострадавшего не поступало.

Издание уточняет, что Шевцов — выпускник Пятигорского государственного университета, мастер спорта по народному жиму лежа, а его фитнес-специализация — набор мышечной массы, коррекция фигуры. Козлов — призер чемпионата Европы по бодибилдингу, автор статей по фитнесу и здоровому питанию.