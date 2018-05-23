Ещё
В элитном фитнес-клубе Москвы произошла драка тренеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В элитном фитнес-клубе Москвы произошла драка тренеров 

BFM.RU 9 часов назад
Два тренера из фитнес-клуба World Class подрались 21 мая, пишет «МК». Причиной инцидента стал бытовой конфликт. 30-летний тренер Андрей Шевцов положил личную папку тренировок клиента в шкафчик коллеги — 39-летнего Романа Козлова. Тот сделал замечание, поскольку может быть путаница, тем более у каждого тренера свой шкафчик. Это запустило конфликт и мужчины вышли выяснять отношения на улицу.
После короткого разговора Козлов ударил рукой оппонента в голову и ушел. Шевцов отправился в туалет, где ненадолго потерял сознание. Коллеги вызвали скорую помощь.
Медики обнаружили у тренера тяжелые травмы головы, в том числе ушиб мозга. Разбираться в ситуации стали сотрудники полиции. Заявления от самого пострадавшего не поступало.
Издание уточняет, что Шевцов — выпускник Пятигорского государственного университета, мастер спорта по народному жиму лежа, а его фитнес-специализация — набор мышечной массы, коррекция фигуры. Козлов — призер чемпионата Европы по бодибилдингу, автор статей по фитнесу и здоровому питанию.
BFM.RU: последние новости
Ройзман рассказал, чем займется после ухода с поста мэра Екатеринбурга В женском фигурном катании назревает переворот Юлия Скрипаль записала первое видеообращение после отравления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро291
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль131
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль161
У Иерусалима отбирают «Евровидение»49
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии51
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение