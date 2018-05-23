Красножан: «У тренеров уровня Хайнкеса, Спаллетти, Гвардиолы и Моуринью точно что-то почерпнёшь»

Известный специалист Юрий Красножан в интервью youtube-каналу Foot'больные люди (Футбольные Люди) поделился мнением о пользе общения с топ-тренерами.

— Стажировка и общение с тренерами гораздо полезней, чем выезд куда-то. А пообщаться с Хайнкесом, тем же Спаллетти, Гвардиолой, Моуринью в непринужденной обстановке…

— Это мечты, или вы общались с ними?

— Нет, я не общался с ними, но и не мечты это. У тренеров такого уровня точно что-то почерпнешь.

— А вы что бы спросили у Моуринью, Спаллетти?

— Если будем общаться, сами вопросы придут. Со Спаллетти мы бы просто как старые друзья встретились.

— У вас было ощущение, что руководители и игроки вас понимают, когда вы с ними постоянно общаетесь? Они понимают, что вы говорите немножко шире, глубже, чем это им нужно?

— Если из руководителей брать, то однозначно Арсен Баширович Каноков . Он понимал и видел еще глубже, вопросов у него тоже хватало. Понятно, что в первые дни общения твоя терминология может удивить футболистов

— А вы матом ругались на игроков? Было в сердцах? В раздевалке кричали?

— Матом нет, бывало, кричал. Я думаю, что им не страшно, и они понимают, что это все по-доброму и для их же пользы