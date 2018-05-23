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Красножан: «У тренеров уровня Хайнкеса, Спаллетти, Гвардиолы и Моуринью точно что-то почерпнёшь»
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Красножан: «У тренеров уровня Хайнкеса, Спаллетти, Гвардиолы и Моуринью точно что-то почерпнёшь» 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный специалист Юрий Красножан в интервью youtube-каналу Foot'больные люди (Футбольные Люди) поделился мнением о пользе общения с топ-тренерами.
— Стажировка и общение с тренерами гораздо полезней, чем выезд куда-то. А пообщаться с Хайнкесом, тем же Спаллетти, Гвардиолой, Моуринью в непринужденной обстановке…
— Это мечты, или вы общались с ними?
— Нет, я не общался с ними, но и не мечты это. У тренеров такого уровня точно что-то почерпнешь.
— А вы что бы спросили у Моуринью, Спаллетти?
— Если будем общаться, сами вопросы придут. Со Спаллетти мы бы просто как старые друзья встретились.
— У вас было ощущение, что руководители и игроки вас понимают, когда вы с ними постоянно общаетесь? Они понимают, что вы говорите немножко шире, глубже, чем это им нужно?
— Если из руководителей брать, то однозначно Арсен Баширович Каноков. Он понимал и видел еще глубже, вопросов у него тоже хватало. Понятно, что в первые дни общения твоя терминология может удивить футболистов
— А вы матом ругались на игроков? Было в сердцах? В раздевалке кричали?
— Матом нет, бывало, кричал. Я думаю, что им не страшно, и они понимают, что это все по-доброму и для их же пользы
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