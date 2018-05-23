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«Он всем угрожал»: стали известны возможные причины драки тренеров столичного фитнес-клуба
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«Он всем угрожал»: стали известны возможные причины драки тренеров столичного фитнес-клуба 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
В фитнес‐центре World Class, находящимся в Москве‐Сити, между двумя тренерами произошла драка. В результате потасовки один из инструкторов госпитализирован с серьезными травмами, другой задержан полицией. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В службу «02» из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медицинской помощи и госпитализации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени тяжести, переломом костей основания черепа, костей лицевого скелета, пневмацефалией, экстракцией передних верхних зубов, параорбитальной гематомой справа, подкожной эмфиземой правой пароорбитальной области тренера фитнес-клуба World Class», — рассказал «360» источник.
В ходе разбирательства выяснилось, что два тренера подрались, как сказали в полиции, «на почве взаимной неприязни». Потасовка закончилась плачевно для одного из драчунов. Другой, уложив коллегу, ретировался с места происшествия и подался в бега.
Источник фото: телеканал «360»
В личной переписке коллеги драчунов проговорились, что попавшего в больницу инструктора в фитнес-клубе недолюбливали. За полгода он якобы показал себя скандальным типом и тот тренер, что его избил, вроде бы «постоял за всех» сотрудников качалки. Но перегнул с аргументацией.
Представитель фитнес-клуба Анастасия Жукова рассказала «360», что инцидент произошел за пределами клуба. «Поскольку инцидент произошел за пределами клуба и нет свидетелей из коллег, мы не можем ничего сказать. Ведется расследование полицией, по итогам которого будет внесена ясность в эту историю. Один из сотрудников после инцидента вернулся в клуб и ни от кого не скрывался. После того, как его пригласила полиция, он сразу явился, собственно, на допрос».
В полиции уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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