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Красножан: «Краснодар» может стать чемпионом со своими воспитанниками в другом дивизионе"
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Красножан: «Краснодар» может стать чемпионом со своими воспитанниками в другом дивизионе" 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный специалист Юрий Красножан в интервью youtube-каналу Foot'больные люди (Футбольные Люди) поделился мнением о «Краснодаре» и его академии.
— Почему вы еще не в «Краснодаре»? С этой философией, идеологией вы Сергею Галицкому подходите, или нет?
— Не знаю… Как тренер должен подойти и сказать: «Сергей Николаевич, я со своей философией, по-моему, подхожу. Может быть, я стану руководить вашей академией?» У него есть свои взгляды, ему надо отдать должное — то доверие, оказываемое тренеру академии на протяжении долгих лет, приводит к результату.
— Вы верите, что он может выиграть пари у Леонида Слуцкого, что «Краснодар» станет чемпионом, когда основной состав будет только из воспитанников?
— Это благая цель, но трудно к этому будет прийти. Быть может, это будет не чемпионат России, а первенство России, то есть, в другом дивизионе, возможно.
— Вы бы на это подписались? Условно, если через какое-то время вам скажут: «Приходи, задача такая». Вы ведь с Галичким общаетесь периодически или раньше общались при встрече. Вы его могли бы убедить, что его идея не сработает?
— Да нет, зачем? Это хорошая цель, надо к ней стремиться. Почему нет? Человек вкладывает свои деньги, создает инфраструктуру, готовит тренеров, образовывает футболистов, воспитывает этих деток, потом юношей. Нужно смотреть насколько они будут конкурентоспособными. На юношеском уровне это уже возможно. Но первый выпуск — это не совсем воспитанники, это больше селекционная работа, наверное, была. Опять же правильные тренировочные процессы. Не случайны успехи на юношеском уровне. Чем черт не шутит, может эти успехи будут и на взрослом уровне, но все-таки в Премьер-лиге такой уровень, что этого добиться будет очень трудно.
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