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Ребел Уилсон займется пропагандой немецких детишек
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Ребел Уилсон займется пропагандой немецких детишек 

Киноафиша 10 часов назад
Фото: Киноафиша
Ребел Уилсон («Идеальный голос») пополнила актерский состав сатирической драмы Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».
Сюжет фильма строится вокруг 10-летнего мальчика, живущего в Германии во время Второй Мировой войны. Чтобы справиться с потерей отца, он придумывает себе воображаемого друга в лице Адольфа Гитлера. Став жертвой массовой пропаганды, главный герой пытается избавиться от еврейской девочки, которую его мать прячет в доме. Но узнавая нежеланную гостью все больше, мировоззрение мальчика меняется.
38-летняя австралийка Уилсон сыграет фройлен Рам, жестокого инструктора, недавно поступившую на работу в Гитлерюгенд, молодежную нацистскую организацию. Также в картине снимутся Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.
Съемки «Кролика Джоджо» совсем скоро начнутся в Праге.
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