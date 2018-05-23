Ребел Уилсон займется пропагандой немецких детишек

Ребел Уилсон («Идеальный голос») пополнила актерский состав сатирической драмы Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».

Сюжет фильма строится вокруг 10-летнего мальчика, живущего в Германии во время Второй Мировой войны. Чтобы справиться с потерей отца, он придумывает себе воображаемого друга в лице Адольфа Гитлера. Став жертвой массовой пропаганды, главный герой пытается избавиться от еврейской девочки, которую его мать прячет в доме. Но узнавая нежеланную гостью все больше, мировоззрение мальчика меняется.

Скарлетт Йоханссон. 38-летняя австралийка Уилсон сыграет фройлен Рам, жестокого инструктора, недавно поступившую на работу в Гитлерюгенд, молодежную нацистскую организацию. Также в картине снимутся Сэм Рокуэлл