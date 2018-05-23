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«Авангард» не обращался в Шведский хоккейный союз с предложением о контракте Грёнборгу
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«Авангард» не обращался в Шведский хоккейный союз с предложением о контракте Грёнборгу 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Омский «Авангард» не обращался в Шведский хоккейный союз с предложением о работе главному тренеру национальной сборной Рикарду Грёнборгу. Об этом ТАСС сообщил президент союза Андерс Ларссон.
Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что президент омского клуба Максим Сушинский ведет переговоры с рядом кандидатов на пост главного тренера команды, в том числе с Грёнборгом. Под руководством специалиста сборная Швеции дважды становилась чемпионом мира.
"После двух успешных лет в качестве главного тренера национальной сборной мы не удивлены, что международные клубы интересуются Рикардом Грёнборгом, — сказал Ларссон. — Однако у него остался еще год из трехлетнего соглашения с нами. У меня нет официальной информации относительно предложения омского «Авангарда».
"Авангард" под руководством Германа Титова в сезоне-2017/18 проиграл в серии первого раунда Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» со счетом 3-4.
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