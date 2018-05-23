«Авангард» не обращался в Шведский хоккейный союз с предложением о контракте Грёнборгу

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что президент омского клуба Максим Сушинский ведет переговоры с рядом кандидатов на пост главного тренера команды, в том числе с Грёнборгом. Под руководством специалиста сборная Швеции дважды становилась чемпионом мира.

"После двух успешных лет в качестве главного тренера национальной сборной мы не удивлены, что международные клубы интересуются Рикардом Грёнборгом, — сказал Ларссон. — Однако у него остался еще год из трехлетнего соглашения с нами. У меня нет официальной информации относительно предложения омского «Авангарда».