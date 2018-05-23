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В Совфеде предложили урезать льготы матерям и бизнесу
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В Совфеде предложили урезать льготы матерям и бизнесу 

РИА Новости 11 часов назад
Глава комитета СФ по соцполитике Рязанский предлагает урезать льготы матерям и бизнесу, чтобы сократить дефицит пенсионного фонда
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