Губернатор Подмосковья посетил училище спортивного резерва в Чехове

Воробьев после того, как осмотрел бассейн спорткомплекса «Олимпийский» в Чехове и поздравил гандбольную команду «Чеховские медведи» с победой в чемпионате России , прибыл вместе с чеховскими гандболистами в училище спортивного резерва, где проходят обучение более 250 человек.

Обучающиеся входят в составы юношеской и молодежной команд сборных России, сборные команды Подмосковья формируются в основном из спортсменов училища.

В раздаточном материале к мероприятию отмечается, что тренеры команды «Чеховские медведи» проводят мастер-классы для отделения гандбола, совместные тренировки со старшими учащимися для отбора в первую команду.

Училище было образовано в 2008 году. В нем обучаются юноши и девушки по пяти видам спорта — это гандбол, плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.