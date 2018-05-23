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Губернатор Подмосковья посетил училище спортивного резерва в Чехове
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Губернатор Подмосковья посетил училище спортивного резерва в Чехове 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел училище-техникум спортивного резерва №4 в подмосковном Чехове, передает в среду корреспондент РИАМО.
Воробьев после того, как осмотрел бассейн спорткомплекса «Олимпийский» в Чехове и поздравил гандбольную команду «Чеховские медведи» с победой в чемпионате России, прибыл вместе с чеховскими гандболистами в училище спортивного резерва, где проходят обучение более 250 человек.
Обучающиеся входят в составы юношеской и молодежной команд сборных России, сборные команды Подмосковья формируются в основном из спортсменов училища.
В раздаточном материале к мероприятию отмечается, что тренеры команды «Чеховские медведи» проводят мастер-классы для отделения гандбола, совместные тренировки со старшими учащимися для отбора в первую команду.
Училище было образовано в 2008 году. В нем обучаются юноши и девушки по пяти видам спорта — это гандбол, плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.
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