Губернатор Подмосковья посетил училище спортивного резерва в Чехове 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел училище-техникум спортивного резерва №4 в подмосковном Чехове, передает в среду корреспондент РИАМО.
Воробьев после того, как осмотрел бассейн спорткомплекса «Олимпийский» в Чехове и поздравил гандбольную команду «Чеховские медведи» с победой в чемпионате России, прибыл вместе с чеховскими гандболистами в училище спортивного резерва, где проходят обучение более 250 человек.
Обучающиеся входят в составы юношеской и молодежной команд сборных России, сборные команды Подмосковья формируются в основном из спортсменов училища.
В раздаточном материале к мероприятию отмечается, что тренеры команды «Чеховские медведи» проводят мастер-классы для отделения гандбола, совместные тренировки со старшими учащимися для отбора в первую команду.
Училище было образовано в 2008 году. В нем обучаются юноши и девушки по пяти видам спорта — это гандбол, плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.