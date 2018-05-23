Воробьев осмотрел бассейн спорткомплекса «Олимпийский» в Чехове

Воробьев осмотрел бассейн спортивного комплекса «Олимпийский», после чего встретился с чемпионками по синхронному плаванию.

Брусникина после завершения спортивной карьеры в 2004 году работает заместителем директора и главным тренером отделения синхронного плавания в СДЮСШОР по водным видам спорта в Чехове и является тренером Калининой.