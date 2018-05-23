«Авангард» ведет переговоры с главным тренером сборной Швеции

Напомним, под руководством 49-летнего тренера национальная команда второй год подряд стала чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Рикард после сезона может возглавить один из клубов НХЛ, но тренер опроверг эту информацию. У Грёнборга ещё год действующего контракта со шведской федерацией, который не запрещает ему совмещение постов.