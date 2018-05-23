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«Авангард» ведет переговоры с главным тренером сборной Швеции
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«Авангард» ведет переговоры с главным тренером сборной Швеции 

Советский спорт 12 часов назад
Фото: Советский спорт
Вячеслав Быков: Да, меня звали возглавить «Авангард»
Как сообщает «Чемпионат», президент «Авангарда» Максим Сушинский ведёт переговоры с рядом специалистов, среди которых и наставник сборной Швеции Рикард Грёнборг.
Напомним, под руководством 49-летнего тренера национальная команда второй год подряд стала чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Рикард после сезона может возглавить один из клубов НХЛ, но тренер опроверг эту информацию. У Грёнборга ещё год действующего контракта со шведской федерацией, который не запрещает ему совмещение постов.
Согласно СМИ, помимо Грёнборга в числе кандидатов на пост главного тренера «Авангарда» числятся Харийс Витолиньш и Петерис Скудра. Кроме того, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов предлагал возглавить команду Вячеславу Быкову.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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