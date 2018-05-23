Краевой совет по предпринимательству почти достиг уровня неба

Небольшой флаг с логотипом совета по предпринимательству Хабаровского края установлен на Эвересте на высоте 5648 метров над уровнем моря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Восхождение на Эверест совершила группа из одиннадцати хабаровчан, в основном предпринимателей и бизнес-тренеров.

— Тринадцать дней мы поднимались, до вершины, конечно, не дошли. Теперь я знаю, что значит испытывать недостаток воздуха, бороться с перепадами температур, превозмогать усталость. Мы поднимались без помощи носильщиков, я тащила на спине 12-килограммовый рюкзак, — рассказывает участница группы, заместитель начальника управления — начальник отдела общественно-государственного сотрудничества министерства экономического развития края Юлия Медведева

По ее словам, выдержать испытания помогла идея — водрузить на Эвересте небольшой флаг Совета по предпринимательству, как символ того, что бизнесу Хабаровского края по плечу решать любые сложные задачи.

— Я считаю, что появление нашего флага на Эвересте, пусть не на вершине — событие значимое. Это возможность вписать в историю название родной организации и всего нашего региона, — пояснила Юлия Медведева.