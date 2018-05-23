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СМИ: Кэррик и Маккенна войдет в тренерский штаб Моуринью в «МЮ»
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СМИ: Кэррик и Маккенна войдет в тренерский штаб Моуринью в «МЮ» 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
Фото: Soccer News
В штабе главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью произойдут изменения. В частности, в него войдет 36-летний полузащитник команды Майкл Кэррик.
По сообщениям Daily Record, футболист, а также тренер юниорской команды Киран Маккенна будут работать с первой командой в следующем сезоне. Также в штаб войдет итальянец Стефано Рапетти, который работал тренером по физподготовке в «Сампдории».
Ранее клуб покинул Руи Фария, который работал в штабе Моуринью на протяжении 17 лет в разных клубах. Он станет главным тренером «Бенфики».
36-летний хавбек в текущем сезоне провел два матча в премьер-лиге и пять — во всех турнирах.
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