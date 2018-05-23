СМИ: Кэррик и Маккенна войдет в тренерский штаб Моуринью в «МЮ»

По сообщениям Daily Record, футболист, а также тренер юниорской команды Киран Маккенна будут работать с первой командой в следующем сезоне. Также в штаб войдет итальянец Стефано Рапетти, который работал тренером по физподготовке в «Сампдории».

Ранее клуб покинул Руи Фария, который работал в штабе Моуринью на протяжении 17 лет в разных клубах. Он станет главным тренером «Бенфики».

36-летний хавбек в текущем сезоне провел два матча в премьер-лиге и пять — во всех турнирах.