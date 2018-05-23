Президент ЦСКА опроверг приход Знарка в команду

"Вопрос по смене тренера не стоял. Журналисты раздувают многие вещи. Год назад также было с Быковым. Мы даже не встречались с ним. Сейчас то же самое со Знарком. У меня не было контактов с ним по приг­лашению в ЦСКА", — заявил Есмантович на пресс-конференции.

Президент красно-синих подчеркнул, что у руля команды останется Игорь Никитин

Ранее стало известно, что магнитогорский «Металлург» сыграет на хоккейном турнире Кубок Шпенглера.