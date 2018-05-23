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Президент ЦСКА опроверг приход Знарка в команду
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Президент ЦСКА опроверг приход Знарка в команду 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович опроверг информацию о переговорах руководства команды с бывшим главным тренером сборной России Олегом Знарком, передает "Советский спорт".
"Вопрос по смене тренера не стоял. Журналисты раздувают многие вещи. Год назад также было с Быковым. Мы даже не встречались с ним. Сейчас то же самое со Знарком. У меня не было контактов с ним по приг­лашению в ЦСКА", — заявил Есмантович на пресс-конференции.
Президент красно-синих подчеркнул, что у руля команды останется Игорь Никитин.
"У Никитина еще два года по контракту. Тренерский штаб его изменится. Владимир Чебатуркин, Альберт Лещев и Константин Власов уйдут. Пригласили Сергея Наумова, тренера вратарей. Равиль Якубов и Евгений Корешков тоже приглашены. Тренер сам распределит их обязанности", — добавил президент клуба.
Ранее стало известно, что магнитогорский «Металлург» сыграет на хоккейном турнире Кубок Шпенглера.
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