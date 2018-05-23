Александр Ташаев: «Посмотришь Лигу чемпионов, там все крайки лезут в обводку, не боятся терять мяч.

Полузащитник «Динамо», впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю «СЭ».

— Ваша любовь к обводке — это именно наследие дворового футбола?

— В том числе его. Чему во дворе научишься — в школе могут и не научить. Но — не только. Мне повезло: могу передать огромные слова благодарности первому тренеру в «Локомотиве» Дмитрию Борисову . Тогда ему было всего 23-24 года. Нас, детишек, он брал и натаскивал в плане техники. Так как у меня была хорошая скорость, он внушал мне: «Если у тебя мяч, и ты остаешься один в один — не бойся, обыгрывай!» И это у меня отложилось на подкорке.

— Почему в России очень мало футболистов, которые идут в обводку?

— Действительно, посмотришь ту же Лигу чемпионов, там все крайки лезут в обводку, не боятся терять мяч. А у нас — страх перед потерей. Мне кажется, это идет из детства. Тренеры делают упор на сиюминутном результате. Главное — не потерять мяч! Не дают ребятам свободу. Детская психология — слабая, и человек уже закрепощен.

— Вам кто-нибудь запрещал?

— Все тренеры говорят: «Идите в обводку». Но далеко не все просят продолжать, если несколько раз не получилось. Ты слышишь: «Чего ты мяч теряешь?» И думаешь: «Ладно, сохраню». А у меня и кумир детства — Роналдинью. Лучше дриблинга, чем у него, не видел. Я полюбил футбол в 2003 году, когда после ЧМ-2002 он перешел из ПСЖ в «Барселону». ( Игорь РАБИНЕР

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