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Виейра опроверг информацию о переговорах с «Ниццей»
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Виейра опроверг информацию о переговорах с «Ниццей» 

SPORT24.ru 23 часа назад
Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра опроверг информацию о том, что он может возглавить французскую «Ниццу».
«Это неверная информация. Мне очень нравится моя нынешняя работа. Я полностью сконцентрирован на каждом следующем матче. Недавно я был во Франции, но это была частная поездка по личным вопросам. Мне не хотелось бы, чтобы игроки или персонал команды отвлекались на эти разговоры. Я полностью сконцентрирован на работе в «Нью=Йорк Сити», — приводит слова 42-летнего специалиста Goal.
Напомним, что «Ницца» осталась без главного тренера после ухода Люсьена Фавра.
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