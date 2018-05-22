Венгер: «Отказывался тренировать Англию, это должен делать англичанин»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что ему несколько раз предлагали возглавить сборную Англии . 68-летний француз отказывался, так как считает, что национальную команду должен тренировать англичанин.

”Я отказывался два или три раза. Но для меня важно ежедневное вовлечение в работу. И я много раз говорил, что тренировать сборную Англии должен англичанин. Это большая страна в которой хватает качественных тренеров. Для меня было неправильно браться за эту работу”, — приводит слова Венгера The Sun.