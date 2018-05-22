Ещё
Спортсменки из Мещанского района отправились на Чемпионат Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спортсменки из Мещанского района отправились на Чемпионат Европы 

Вечерняя Москва 22 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
22 мая столичная команда по фитнес-аэробике «The Best» вылетела в Чехию для участия в Чемпионате Европы.
Буквально месяцем ранее команда из школы № 2107 имени Комарова, расположенной на улице Щепкина в Мещанском районе под руководством тренера Индиры Хабибуллиной победила на Чемпионате России в номинации «петит». Это дало ей право отправиться на престижное соревнование.
— Наши девчонки, конечно, настроены на победу в Праге, — рассказывает тренер Индира Хабибуллина. — Во всяком случае тренировки шли каждый день по несколько часов.
Однако борьба на европейском первенстве обещает быть напряженной, ведь приедут лучшие команды со всех европейских государств. Финальные состязания будут в субботу, 26 мая.
Вечерняя Москва: последние новости
Реши, какой мультфильм – лучший! Владимиру Путину доложили о смерти Дарьи Стариковой из Апатитов Тетя умершей от рака Дарьи Стариковой из Апатитов возьмет ее дочь под опеку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро294
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль139
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль162
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии54
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение