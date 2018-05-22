Спортсменки из Мещанского района отправились на Чемпионат Европы

22 мая столичная команда по фитнес-аэробике «The Best» вылетела в Чехию для участия в Чемпионате Европы.

Буквально месяцем ранее команда из школы № 2107 имени Комарова, расположенной на улице Щепкина в Мещанском районе под руководством тренера Индиры Хабибуллиной победила на Чемпионате России в номинации «петит». Это дало ей право отправиться на престижное соревнование.

— Наши девчонки, конечно, настроены на победу в Праге , — рассказывает тренер Индира Хабибуллина. — Во всяком случае тренировки шли каждый день по несколько часов.

Однако борьба на европейском первенстве обещает быть напряженной, ведь приедут лучшие команды со всех европейских государств. Финальные состязания будут в субботу, 26 мая.