Ещё
Зеедорф покинет «Депортиво» летом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеедорф покинет «Депортиво» летом 

Спорт-Экспресс 22 мая 2018
Фото: Soccer News
Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф покинет свой пост по окончанию контракта 30 июня 2018 года, сообщает официальный сайт клуба. Галисийцы по итогам этого сезона заняли 18 место в чемпионате Испании и вылетели в сегунду.
— Было честью защищать цвета клуба с такой богатой историей, и я благодарю президента и всю команду за работу в течение этих месяцев, — заявил Зеедорф. — Спасибо поклонникам за их поддержку до самого конца. Они заслуживают увидеть «Депортиво» снова в высшем дивизионе чемпионата Испании.
Напомним, Зеедорф стал тренером «Депортиво» в феврале этого года.
Спорт-Экспресс: последние новости
Неманья Матич: "МЮ" нужны опытные игроки" Сегодня "Наполи" продолжит переговоры с Анчелотти "Эмполи" продлил контракт с главным тренером
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро294
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль139
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль162
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии54
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение